Almus'ta çiftçilere 2 bin tavuk, horoz ve hindi yavrusu dağıtıldı

Tokat'ın Almus içesinde çiftçilere 2 bin kanatlı dağıtıldı.

Almus Ziraat Odası Başkanlığınca 200 çiftçiye 2 bin adet 12 haftalık tavuk, horoz ve hindi yavrusu dağıtımı yapıldı.

Ziraat Odası Başkanı Gazi Sıldır, yaklaşık on yıldır dağıtım yaptıklarını belirterek, "Bu yıl da kafes tavukçuluğunu desteklemek adına Almus ve köylerinde yaşayan 200 çiftçimize 2 bin adet ataks, tinted cinsi tavuk, horoz ve hindi yavrusunun tanesi 160 liradan dağıtımı yapıldı. Dağıtımı yapılan kanatlılar ziraat odamızca Eskişehir bölgesinden ilçemize getirtildi." dedi.