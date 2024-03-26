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        Almus'ta çiftçilere 2 bin tavuk, horoz ve hindi yavrusu dağıtıldı

        Tokat'ın Almus içesinde çiftçilere 2 bin kanatlı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:16
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        Almus'ta çiftçilere 2 bin tavuk, horoz ve hindi yavrusu dağıtıldı
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        Tokat'ın Almus içesinde çiftçilere 2 bin kanatlı dağıtıldı.

        Almus Ziraat Odası Başkanlığınca 200 çiftçiye 2 bin adet 12 haftalık tavuk, horoz ve hindi yavrusu dağıtımı yapıldı.

        Ziraat Odası Başkanı Gazi Sıldır, yaklaşık on yıldır dağıtım yaptıklarını belirterek, "Bu yıl da kafes tavukçuluğunu desteklemek adına Almus ve köylerinde yaşayan 200 çiftçimize 2 bin adet ataks, tinted cinsi tavuk, horoz ve hindi yavrusunun tanesi 160 liradan dağıtımı yapıldı. Dağıtımı yapılan kanatlılar ziraat odamızca Eskişehir bölgesinden ilçemize getirtildi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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