Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimat Kandil'den; uygulama Ankara, İstanbul, Mersin'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sırf üç beş belediye fazla almak uğruna DEM’le girdikleri ittifakın kimleri hoşnut ettiğini görüyorsunuz değil mi? Talimat nereden geliyor? Kandil'den. Uygulama Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de ortaya çıkıyor. Zaten DEM dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatıdır. Sahne önünde olanların bu partide yetkisi ve sözünün ağırlığı yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Partisinin belediye başkan adaylarını tanıtan Erdoğan, alanda 45 bin kişi bulunduğunu belirtti. Konuşmasına Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak başlayan Erdoğan, “Merhum Yazıcıoğlu'nu cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla her zaman hatırlayacağız. Rabbim Muhsin kardeşimin ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum” dedi.

14-28 Mayıs’ta hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde Tokat’ın verdiği desteğe teşekkür eden Erdoğan, “Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayet heveslilerine, darbe destekçilerine, terör şakşakçılarına derslerini vermiştir. Emperyalistlerin, milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası üzerinde kurdukları hain emelleri hep birlikte hüsrana uğrattık. İnşallah 31 Mart'ta Tokat milli irade bayrağını bir kez daha en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır. Ben size inanıyorum. Unutmayınız. 31 Mart'ta Tokat'ta çıkacak sonuçla sadece Tokat'ın yerel yöneticilerini seçmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda sandıkta yapacağınız tercihle tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya da önemli bir mesaj vereceksiniz” diye konuştu.

“Sizden bir şey daha isteyeceğim” diyerek sözlerine devam eden Erdoğan, “İstanbul'da Tokat nüfusu yüksek mi? Öyleyse İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum. Telefonlarla İstanbul'u da arayacaksınız. Zira İstanbul’da Murat kardeşimizi Tokatlılar ağırlığını koyarak onu da seçtirerek CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Aynı şekilde Ankara'daki Tokatlıları da aramanızı istiyorum. Orada da Turgut kardeşimize inşallah kazandıracağız. Bunlar çok önemli. Türkiye'nin 21 yılda üç kat büyümesinden rahatsız olanlar pusuda bekliyor. Türkiye'nin hak ve özgürlük reformlarıyla ileri demokrasi sınıfına yükselmesine tahammül edemeyenler pusuda bekliyor. Türkiye'nin ilkeli ve adil duruşuyla bölgesinde ve dünyada artan gücünü hazmedemeyenler şu anda pusula bekliyor. Biz Türkiye Yüzyılıyla daha büyük hedeflere gözümüzü dikmişken, birileri ülkemizin elindeki kazanımlardan etmek için tökezlememizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI YOLCULUĞUNU HIZLANDIRACAĞIZ' Akıl ve vicdan sahibi herkesin meselenin Tayyip Erdoğan olmadığını bildiğini söyleyen Erdoğan şunları dile getirdi: “Mesele AK Parti değildir. Mesele Cumhur İttifakı değildir. Mesele doğrudan Türkiye'dir. Türk milletidir. Bunların nezdinde somutlaşan hak ve hakikat davasıdır. Milletimizin dünyanın bu müstesna coğrafyasındaki varlığından öylesine rahatsızlar ki, aradan bin yıl geçmiş olmasına rağmen kinleri hala dipdiri. Bu gerçeği bizzat yüzümüze söyleyen batılı devlet adamları gördüm. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle her saldırıyı savuşturarak, mücadeleyi asla bırakmayarak bu hevesleri boşa çıkardık. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha milletimizin desteğini alarak Tokat'ta da İstanbul'da da Ankara'da da Türkiye'ye bu namı alacağız. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı yolculuğunu hızlandıracağız. Bunun için şimdi buradan Tokat’tan öyle bir ses verin ki Tokadın her köşesinde yankılansın.”

'EN ÇOK MUHALEFETİN HALİNE HAYIFLANIYORUM' Son 30 yılının her günü ülkesine ve milletine hizmette geçmiş biri olduğunu belirten Erdoğan, “Bana en çok neye hayıflandığımı sorarsanız cevabım, ülkemizdeki muhalefetin haline olacaktır. Esasında demokrasilerde muhalefet çok önemlidir. Hem iktidar alternatif olması bakımından önemlidir hem de iktidarı denetlemesi bakımından önemlidir. Türkiye maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir. Başbakanlığımız döneminde biz muhalefetle kayda değer bir uğraş içinde hiç olmadık. Karşımızda hep vesayeti bulduk. Vesayetin etkisiz kaldığı yerde darbe teşebbüsleriyle karşılaştık. CHP zihniyeti yerini hep vesayet ve darbe safında belirlediği için siyasal muhalefet tarafı boş kaldı. Öyle ki kendi projelerimizin alternatiflerini kendimiz geliştirdik. Kendi politikalarımızın eksiklerini yanlışlarını kendimiz belirleyip düzeltme yoluna gittik” dedi.

Muhalefetin halinin acınacak durumda olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birbirlerini yemekten dönüp de ülkenin haline, bölgemize yaşanan gelişmelere, küresel yükseliş ve düşüşlere bakacak halleri yok. Merkez belediye başkan adayını takdim ediyor, adayını bulamıyor. İzlediniz değil mi? Adayı ortada yok. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür, kalır eseri. Biz eser siyaseti yaptık. CHP'nin içinde işler belki lafla yürüyordur. Ama ülkemizde ve dünyada böyle bir tarz yok. Birileri 31 Mart seçimlerine niçin bu kadar önem verdiğimizi soruyor. Biz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en az 50 ilimizde miting yapmayı planlayarak yola çıktık. Yılbaşından beri iki defa gittiğimiz illerimiz oldu. Her şeyden önce bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz var” ifadelerini kullandı.

'ÖRGÜT MİLİTANLARININ TOKATLADIĞI SİYASETÇİLERLE BELEDİYECİLİK YAPILMAZ' Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Milleti kendine yük gören bir muhalefet zihniyetine bunları anlatmak mümkün olmuyor. Çünkü onlar oturdukları yerden, ettikleri beyhude laflarla siyasetçilik oynamayı seviyor. Bırakınız ülkeyi, kendi partileri içinde birliği, beraberliği, insicamı sağlayamıyorlar. Menfaat hesabını her şeyin üzerinde tutarak ülkeye de zarar veriyorlar. Sırf üç beş belediye fazla almak uğruna DEM’le girdikleri ittifakın kimleri hoşnut ettiğini görüyorsunuz değil mi? Talimat nereden geliyor? Kandil'den. Uygulama Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de ortaya çıkıyor. Zaten DEM dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatıdır. Sahne önünde olanların bu partide yetkisi ve sözünün ağırlığı yok. Bu parti Ankara'daki genel merkezinden değil, İstanbul'daki sapkın ideolojik yapılar ile Kandil'deki terör baronları tarafından yönetilmektedir. Bu gerçek ortadayken kendilerini meşru muhatap yapma gayretleri beyhudedir. Parti yönetiminin önce hem ülkeye hem millete hatta hem de kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlaması gerekiyor. Biz terör meselesini bitirmek için her yol ve yöntemi denerken bunların çapını da gördük. Örgüt militanları tarafından tokatlanan siyasetçilerle particilik, belediyecilik yapılamaz. CHP'nin böyle bir partiyle birlikte yol yürüme, belediye başkanlığı verme, belediye bürokrasisini paylaşma hesabına girmesi anlaşılır gibi değil. İnşallah 14-28 Mayıs'ın tamamlayıcısı olacak 31 Mart'tan sonra ülkemiz bu çorak ve çarpık muhalefet anlayışının da tasfiyesine şahitlik edecektir. Biz de gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasımız olan Türkiye Yüzyılı'nın inşasını tamamladıktan sonra inşallah huzuru kalple yola devam edeceğiz. O gün gelene kadar gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”