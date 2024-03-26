Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar etkili oldu

Kar sonrası belediye ekipleri ilçe merkezinde, Karayolları ekipleri de Niksar ulaşım yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

Sabaha kadar süren yağış sonrası kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetre, ilçenin yüksek kesimlerinde ise yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.

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