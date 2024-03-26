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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar etkili oldu

        Tokat'ın yüksek rakımlı ilçesi Başçiftlik'te kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:22 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:22
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar etkili oldu
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        Tokat'ın yüksek rakımlı ilçesi Başçiftlik'te kar etkili oldu.

        Kentin 1425 rakımındaki ilçede dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Sabaha kadar süren yağış sonrası kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetre, ilçenin yüksek kesimlerinde ise yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.

        Kar sonrası belediye ekipleri ilçe merkezinde, Karayolları ekipleri de Niksar ulaşım yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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