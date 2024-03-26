Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar etkili oldu
Tokat'ın yüksek rakımlı ilçesi Başçiftlik'te kar etkili oldu.
Tokat'ın yüksek rakımlı ilçesi Başçiftlik'te kar etkili oldu.
Kentin 1425 rakımındaki ilçede dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde yerini kara bıraktı.
Sabaha kadar süren yağış sonrası kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetre, ilçenin yüksek kesimlerinde ise yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.
Kar sonrası belediye ekipleri ilçe merkezinde, Karayolları ekipleri de Niksar ulaşım yolunda kar temizleme çalışması yaptı.
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