Tokat'ta sosyal medyadan müstehcen yayın şüphelisi adliyede (2)

Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yakalanıp, adliyeye çıkarılan Mehmet A. savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılma kararına savcılığın itirazı sonrası tekrar hakim karşısına çıkan şüpheli Mehmet A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mehmet A. adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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