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        Tokat'ta sosyal medyadan müstehcen yayın şüphelisi adliyede (2)

        ADLİKONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDISosyal medyada müstehcen paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yakalanıp, adliyeye çıkarılan Mehmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:47 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:50
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        Tokat'ta sosyal medyadan müstehcen yayın şüphelisi adliyede (2)
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        ADLİKONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

        Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yakalanıp, adliyeye çıkarılan Mehmet A. savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılma kararına savcılığın itirazı sonrası tekrar hakim karşısına çıkan şüpheli Mehmet A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mehmet A. adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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