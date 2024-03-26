Tokat'ta 3 bin 800 fidan dağıtıldı

Orman İşletme Müdürlüğü önünde, vatandaşlara mavi servi, ıhlamur, sedir, badem ve dut türlerinden oluşan 3 bin 800 fidanın dağıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.