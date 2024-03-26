Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı
Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-17" operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-17" operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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