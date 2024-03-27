Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, kadınlarla bir araya geldi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hanımeli kültür ve sanat merkezlerinde görev yapan usta öğretici ve kadınlarla bir araya geldi.

Eroğlu, bir tesisteki törende yaptığı konuşmada, kadınların her zaman başlarının tacı olduğunu söyledi.

On yıldır belediye başkanı olarak görev yaptığını anlatan Eroğlu, "Tokat Belediyesi olarak biz göreve geldiğimiz ana kadar 1870 yılında kurulan belediyemiz 2015'e kadar kadınlarımızla ilgili inanın hiçbir adım atılmamıştı. Hepiniz biliyorsunuz. Ama biz göreve geldik ve göreve geldiğimiz andan itibaren kadınlarımız bizim başımızın tacıdır dedik. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız dedik. Aslında onların hakkı olan bir hususu bizim teslim etmemiz gerekir dedik. Belediye olarak bir yüzümüzü de siz kadınlarımıza yönelttik ve kadınlarımıza bu çalışmalarımızla hakkını teslim ettik." dedi