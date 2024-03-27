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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, kadınlarla bir araya geldi

        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hanımeli kültür ve sanat merkezlerinde görev yapan usta öğretici ve kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:02
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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, kadınlarla bir araya geldi
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        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hanımeli kültür ve sanat merkezlerinde görev yapan usta öğretici ve kadınlarla bir araya geldi.

        Eroğlu, bir tesisteki törende yaptığı konuşmada, kadınların her zaman başlarının tacı olduğunu söyledi.

        On yıldır belediye başkanı olarak görev yaptığını anlatan Eroğlu, "Tokat Belediyesi olarak biz göreve geldiğimiz ana kadar 1870 yılında kurulan belediyemiz 2015'e kadar kadınlarımızla ilgili inanın hiçbir adım atılmamıştı. Hepiniz biliyorsunuz. Ama biz göreve geldik ve göreve geldiğimiz andan itibaren kadınlarımız bizim başımızın tacıdır dedik. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız dedik. Aslında onların hakkı olan bir hususu bizim teslim etmemiz gerekir dedik. Belediye olarak bir yüzümüzü de siz kadınlarımıza yönelttik ve kadınlarımıza bu çalışmalarımızla hakkını teslim ettik." dedi

        Çok kısa süre içinde dört yeni mahalle konağını ve dört yeni hanımeli kültür sanat merkezi açacaklarını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

        "İnternete girdiğinizde karşınıza Üreten Kadınlar Projesi çıkacaktır. Bugünden itibaren artık girebiliyoruz. Başvurularımızı alıyoruz. Bu başvurularımızda tabii belli şartlar var. Şartlarımız Tokat'ta ikamet etmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, TC vatandaşı olmak, yine hanımeli kültür sanat merkezlerine kurs kayıtları yaptırmak gibi böyle çok basit bir takım şartlar. Bu şartları sağlamanız halinde herkesi kabul ediyoruz. Biz her kursa başlayan kadınımıza da 1500-4 bin lira arasında değişen kurs eğitim desteği vereceğiz. Tabii bundan bizim kurs öğretmenlerimiz de faydalanıyor. İkincisi üreten kadın desteğimiz. Kurstan eğitim aldıktan sonra üretmeye devam eden kadınlarımıza ürün satabilmeleri için de ham madde desteği sağlayacağız. Ayrıca bu da bir başka önemli bir desteğimiz ürettikleri ürünleri kuracağımız hanımeli kadın emeği çarşımızda ister online, isterse raflarda da satışa sunulacak hale getireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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