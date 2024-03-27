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        TOGÜ'de kanser taraması için alınan PET-BT cihazı tanıtıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) alınan Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazının tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:36 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:36
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        TOGÜ'de kanser taraması için alınan PET-BT cihazı tanıtıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) alınan Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazının tanıtımı yapıldı.

        AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, TOGÜ Nükleer Tıp Merkezindeki tanıtım töreninde, PET-PT'nin özellikle kanser hastalıklarıyla ilgili ileri teknolojiyi ifade eden bir cihaz olduğunu söyledi.

        Bu cihaz olmadığı için hastaların daha önce Ankara, Samsun gibi illere gittiklerini anlatan Beyazıt, "Kanser hastalarının 6 ayda bir bu cihazdan mutlaka geçmeleri gerekiyor ki sonuçlarını değerlendirebilsinler. Bu vesileyle bütün kanser hastalarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Herkese de hayırlı, sağlıklı ömürler diliyoruz." dedi.

        Beyazıt, Tokat'a şehir hastanesi yapılması için karar alındığını, bütçesinin de çıktığını dile getirerek, "Tokat'ta bizim için en önemli unsur, hastalarımızın tedaviye ulaşmaları için gerekeni yapmaktır. Sağlık ordusuyla milletimizin emrinde hizmetlerimize devam etmenin gayreti içindeyiz. Emeği geçen hocalarımızı, üniversitemizi, fakültemizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da Tokat'ta kanser tarama cihazı bulunmaması nedeniyle hastaların başka illere gittiklerini belirtti.

        Yaptıkları girişimler sonucunda cihazı üniversitelerine kazandırdıklarına işaret eden Yılmaz, "60 milyon lira maliyette aldığımız cihaz, hizmete girmiş olacak. Bu cihaz, Türkiye'de sadece iki üniversitede bulunuyor. Son teknolojiyle üretilmiş bir cihaz. Hastalarımız daha az radyoaktif maddeye maruz kalacak. Bizlere destek sağlayan Sayın Yusuf Beyazıt, milletvekillerimiz, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hanımefendiye teşekkür ediyorum. Üniversitemize acil servis binası da kazandıracağız. İhalesini tamamlayıp bu sene içinde temelini atacağız." diye konuştu.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe de cihaz hakkında bilgi verdi.

        Programa AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri ile öğretim üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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