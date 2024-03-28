Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı.
Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı.
Ustahasan köyünde Cemal Yılmaz'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören köylüler Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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