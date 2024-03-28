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        Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 01:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 01:16
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        Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi
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        Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı.

        Ustahasan köyünde Cemal Yılmaz'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören köylüler Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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