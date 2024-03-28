Niksar kaymakamı Çeçen, kitap okuma etkinliğine katıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Tokat’ın Niksar ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Ekrem Çeçen, Kütüphane Haftası dolayısıyla İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce çay bahçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.
Çeçen, kitap okumanın hayat boyu devam etmesi gereken bir süreç olduğunu ifade etti.
Çeçen, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar, 30 dakika kitap okudu.
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