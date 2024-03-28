Tokat'ta Bağtaşı köyü yeniden belde statüsü kazandı

Belde belediye başkanlığı için seçim süreci ise daha sonra belirlenecek.

Nüfusunun az olması nedeniyle 2014'te belde statüsünü kaybeden Bağtaşı, köye dönüştürüldü. Bunun üzerine köy muhtarı Mustafa Karadağ tarafından hukuki süreç başlatıldı.

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