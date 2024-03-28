Tokat'ta Bağtaşı köyü yeniden belde statüsü kazandı
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı köyünün, yürütülen hukuki süreç sonucunda yeniden belde olmasına karar verildi.
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı köyünün, yürütülen hukuki süreç sonucunda yeniden belde olmasına karar verildi.
Nüfusunun az olması nedeniyle 2014'te belde statüsünü kaybeden Bağtaşı, köye dönüştürüldü. Bunun üzerine köy muhtarı Mustafa Karadağ tarafından hukuki süreç başlatıldı.
Tüzel kişiliğinin devam ettirilmesi amacıyla açılan davada mahkeme, Bağtaşı köyünün belde statüsünün korunması yönünde karar verdi.
Yeniden belde statüsüne kavuşan Bağtaşı'da geçici belediye başkanı olarak Almus Kaymakamı Emre Çömen görevlendirildi.
Belde belediye başkanlığı için seçim süreci ise daha sonra belirlenecek.
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