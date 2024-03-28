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        Tokat'ta Bağtaşı köyü yeniden belde statüsü kazandı

        Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı köyünün, yürütülen hukuki süreç sonucunda yeniden belde olmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:56
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        Tokat'ta Bağtaşı köyü yeniden belde statüsü kazandı
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        Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı köyünün, yürütülen hukuki süreç sonucunda yeniden belde olmasına karar verildi.

        Nüfusunun az olması nedeniyle 2014'te belde statüsünü kaybeden Bağtaşı, köye dönüştürüldü. Bunun üzerine köy muhtarı Mustafa Karadağ tarafından hukuki süreç başlatıldı.

        Tüzel kişiliğinin devam ettirilmesi amacıyla açılan davada mahkeme, Bağtaşı köyünün belde statüsünün korunması yönünde karar verdi.

        Yeniden belde statüsüne kavuşan Bağtaşı'da geçici belediye başkanı olarak Almus Kaymakamı Emre Çömen görevlendirildi.

        Belde belediye başkanlığı için seçim süreci ise daha sonra belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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