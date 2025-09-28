Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Erbaaspor – Kastamonuspor : 2-3

        STAT:İlçeHAKEMLER: Murat Kasap, Mahir Selenga Mısır, Mustafa SertERBAASPOR: Mustafa, Taşkın (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 16:16 Güncelleme: 28.09.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbaaspor – Kastamonuspor : 2-3
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Murat Kasap, Mahir Selenga Mısır, Mustafa Sert

        ERBAASPOR: Mustafa, Taşkın (Dk. 76 İbrahim Konuksever), Serdar (Dk. 75 Alperen), Oğuzhan Aynaoğlu, Gökhan Payal, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Onurcan (Dk. 60 Cemal), Oğulcan (Dk. 89 Ahmet Daniel Akyıldız), Serhat, Oktay Balcı

        KASTAMONUSPOR: Yavuz, Sakıb (Dk. 90+3 Gürkan), İbrahim, Kadri, (Dk. 75 Hasan Ayaroğlu), Batuhan (Dk. 90+3 Erdem), Oğuz, Erdem (Dk. 73 İsmail Güven), Mertan (Dk. 73 Ahmet Yazar), Mustafa Arda Kartal, Yasin, Umut

        GOLLER: Dk. 9 Oktay Balcı, Dk. 78 Oğuzhan Aynaoğlu (Erbaaspor), Dk. 28, Dk. 84 İbrahim, Dk. 89 Ahmet Yazar (Kastamonuspor)

        SARI KARTLAR: Oğuz, Yasin, Sakıp (Kastamonuspor)

        TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor konuk olduğu Erbaaspor’u 2-3 mağlup etti.

        9’uncu dakikada Oğulcan’ın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Oktay Balcı kafayla topu filelerle gönderdi: 1-0

        28’inci dakikada gelişen Kastamonuspor atağında sağ kanattan Oğuz’un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan İbrahim’in sert şutu filelerle buluştu: 1-1

        78’inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Cemal’in ara pasıyla buluşan Oğuzhan Aynaoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oğuzhan Aynaoğlu’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

        84’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kastamonuspor atağında Oğuz’un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan İbrahim kafayla vurduğu topla beraberlik golünü buldu:2-2

        89’inci dakikada hızlı gelişen Kastamonuspor atağında Mustafa’nın pasıyla buluşan Ahmet Yazar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ahmet Yazar'ın şutu skoru belirleyen golü getirdi: 2-3

        Karşılaşma Kastamonuspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 3 çocuk yaralı
        Tokat'ta otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 3 çocuk yaralı
        Tokat'ta otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 çocuk yaral...
        Tokat'ta otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 çocuk yaral...
        Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı
        Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı
        İsrail'in Gazze'deki saldırıları Tokat'ta protesto edildi
        İsrail'in Gazze'deki saldırıları Tokat'ta protesto edildi
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü