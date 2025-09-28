Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Arpaören köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Niksar Osman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.