        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Tokat'ta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 22:18 Güncelleme: 15.01.2026 - 22:18
        GÜNCELLEME - Tokat'ta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, para karşılığı vatandaşların banka hesaplarını kiralayan şüphelilerin yakalanması için Erbaa ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin para vererek ikna ettikleri kişilere banka hesabı açtırdıkları, aldıkları yeni cep telefonu numarası ile cep telefonunda mobil bankacılığı aktif hale getirdikten sonra telefonu şehirler arası yolcu otobüsü ile İstanbul'a gönderdikleri, hesapların da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mahkemeye çıkarılan C.Y., F.B., E.S., U.D., K.D., Y.Ö., T.A, Ö.T., B.E., tutuklandı, M.C.Ç., K.E., C.E., H.K., D.Y., H.O. ve R.C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        11 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 cep telefonu, 15 sim kart, 8 hafıza kartı, 3 bilgisayar ve 2 adet tablet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

