Tokat'tan 40 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinden umre için kutsal topraklara gidecek 40 kişilik kafile yola çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek kafile için Merkez Camisi önünde uğurlama programı düzenlendi. Dua edilmesinin ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.

