Tokat'ta "tarım arazisi" vasfını yitirmiş alanların 40 yıllık imar sorunu çözüldü

Tokat'ta Gezirlik ve Kümbet mahallelerinde 40 yıldan fazla süredir devam eden imar planı sorunu, çözüme kavuşturuldu.



Tokat Belediyesi, Gezirlik ve Kümbet mahallelerinde 40 yıldan fazla süredir devam eden imar planı sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla çalışma yürüttü.



Söz konusu mahallelerde tarımsal niteliğini yitirmiş alanlar için Tarım ve Orman Bakanlığından alınan "tarım dışı kullanım izni" ile bölgede planlı, güvenli, depreme dayanıklı ve yeşil odaklı yeni bir şehirleşme süreci başlatılacak.



Gezirlik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gezirlik ve Kümbet mahallelerindeki yeni kullanım izninin müjdesini vererek, hayırlı olmasını diledi.



Yazıcıoğlu, Gezirlik ve Kümbet mahallelerinde imar planı sınırları içinde yer almasına rağmen yıllardır "tarım arazisi" vasfı gerekçesiyle yapılaşma hakkı verilmeyen alanların, fiilen tarıma elverişliliğini uzun süre önce kaybettiğini söyledi.



Yapılan görüşmeler sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığının oluru ile bu alanlar için tarım dışı kullanım izni alındığını belirten Yazıcıoğlu, böylece üretim niteliği bulunmayan alanların atıl kalmasının önüne geçilerek planlı şehirleşme doğrultusunda değerlendirilmesinin mümkün hale geldiğine dikkati çekti.



- Yeşil alan ve sosyal donatılarla planlı yaşam bölgesi oluşturulacak



Yazıcıoğlu, Tokat'ın genişlemesi ve büyümesi bakımından bu çalışmanın önem taşıdığını vurgulayarak, "Etrafı tamamıyla şehirleşmiş yapının içerisinde kalan bir alandı burası. Bu çalışmayı önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sonra Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çok yakinen takip ettik. Buradaki mahalle sakinlerimiz, göreve geldiğimiz günden beri ciddi manada bu talebi iletmişlerdi." dedi.



Gezirlik ve Kümbet mahallelerinde yıllardır çözümsüz bırakılan sorunu kararlılıkla ele aldıklarına işaret eden Yazıcıoğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bürokratları, bakan yardımcıları, nihai dokunuşu yapan Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey'e gerçekten müteşekkirim. Tokat özelindeki büyük bir sorunu çözdüler." ifadesini kullandı.



Belediyecilik anlayışlarının net olduğunu, kimseyi kandırmadıklarını dile getiren Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:



"Olabileceğe 'olur', olamayacağa 'olmaz' diyoruz. Bunu söz vermiştik. Sözümümüzü tutmanın mutluluğu içindeyiz. Özellikle burası birinci derece deprem bölgesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle, yatay mimariyi önemsediğimizi defaatle söylüyorum. Çünkü ben deprem yaşamış birisiyim Erzincan'da. Yatay mimarinin ve depreme dayanıklı konutların ne kadar önemli olduğunu son yaşadığımız büyük felakette gördük. Burada yeşil alanlar, yürüyüş yolları olacak."



Yazıcıoğlu, bu alanları kontrolsüz yapılaşmaya açmak değil, depreme dayanıklı binalar, yeni yeşil alanlar ve sosyal donatılarıyla planlı yaşam alanlarına dönüştürmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, her iki mahallede tüm iş ve işlemlerin Tokat Belediyesi tarafından yönetileceğini söyledi.



Yeni planlama sürecinde afet risklerine karşı dirençli şehir anlayışının esas alınacağını, tüm yapılaşmanın güncel deprem yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleştirileceğini anlatan Yazıcıoğlu, "Bölgede yapılacak yeni planlama ile kimse mağdur edilmeyecek. Tüm bölge sakinlerinin ortak kararıyla hareket ederek herkesin memnun olacağı bir planlama yapılacak. Tarıma elverişliliğini yitirmiş alanların tamamında yapılaşma olmayacak, önemli kısmını Tokat'ımıza yeşil alan olarak kazandıracağız." diye konuştu.







