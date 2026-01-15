Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın kamerada

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 17:07 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:07
        Tokat'ta park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın kamerada
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'ne bakım ve boya için getirilen park halindeki yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede tamamına yayılan yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan otobüste yangın çıkması ve sonrasında yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntüde, yoldan geçen bir kişinin otobüsün ön bölümünden çıkan dumanı fark etmesi üzerine esnafın yangın söndürücülerle alevleri söndürmeye çalışması, ardından itfaiye ekiplerin müdahalesi yer alıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

