Tokat'ta park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın kamerada

Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.



Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'ne bakım ve boya için getirilen park halindeki yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede tamamına yayılan yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.



Öte yandan otobüste yangın çıkması ve sonrasında yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.



Görüntüde, yoldan geçen bir kişinin otobüsün ön bölümünden çıkan dumanı fark etmesi üzerine esnafın yangın söndürücülerle alevleri söndürmeye çalışması, ardından itfaiye ekiplerin müdahalesi yer alıyor.







