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        Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 20:35 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:35
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        Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

        İlçede öğleden sonra yaklaşık 15 dakika yağan dolu, yerin beyaza bürünmesine neden oldu.

        Bazı meyve ağaçları da doludan zarar gördü. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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