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        Tokat'ta elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 22:57 Güncelleme: 01.05.2024 - 22:57
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        Tokat'ta elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Çamlıkaya Yaylası'nda arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen 26 yaşındaki Sedat Güner olay yerinde hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

        Güner'in cesedi, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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