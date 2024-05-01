Tokat'ta elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Çamlıkaya Yaylası'nda arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen 26 yaşındaki Sedat Güner olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.
Güner'in cesedi, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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