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Turhal’da kültürel mahalle toplantısı

İHA

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, mahalle toplantısı kültürünün yaygınlaşmasını arzu ettiklerini ifade ederek, "Bu toplantılar mahalle içerisinde dayanışmayı ve kaynaşmayı arttırıyor" dedi.

Turhal’da kültürel mahalle toplantısı

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, mahalle toplantısı kültürünün yaygınlaşmasını arzu ettiklerini ifade ederek, “Bu toplantılar mahalle içerisinde dayanışmayı ve kaynaşmayı arttırıyor” dedi.
Tokat’ın Turhal ilçesinde Kayacık Mahallesi Muhtarı Emrah Genç tarafından hafta bir gün kültürel toplantı uygulaması başlatıldı. Mahalle sakinlerinin katılımı ile düzenlenen toplantıya katılan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, unutulan bir kültürün yaşatılmaya çalışmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına bu tür aktiviteleri önemsediklerini ifade eden Başkan Bekler, “Büyüklerimiz eskiden bu toplantıları, sohbetleri sık sık yaparlardı. Bu toplantılar mahalle içerisinde dayanışmayı ve kaynaşmayı arttırıyor. Küslükleri önlüyor. Herkes birbirinden haberdar oluyor. Bu sayede birinin bir derdi ve sıkıntısı varsa anında çözüme kavuşuyor. Bizler de bu toplantılar vesilesiyle hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Onlarla yapacağımız projelerle ilgili istişarelerde bulunuyor, fikirlerini ve önerilerini alıyoruz. Çünkü hemşehrilerimizin düşüncelerini çok önemsiyoruz. Ben, bu mahalle toplantılarının ilçemizin her mahallesinde devam etmesine, gençlerimize örnek olmasına ve bu dayanışmanın sonraki nesillere aktarılması gerektiğine inanıyor ve bu konuyu çok önemsiyorum” dedi.

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