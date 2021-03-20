Yaralı köpeğe polis şefkati

Türkiye yağışlara teslim! Sağanak ve kar var

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Tokat’ın Almus ilçesinde yaralanan yavru köpeğe polis ekipleri sahip çıktı.

Almus ilçesinde görev yapan polis ekipleri topallayan yavru köpeği fark etti. Sağ ön bacağından yaralı olduğu anlaşılan köpeğe yardım gecikmedi. Köpeğin bacağını pansuman ederek gazlı bezle saran polis memurları davranışları ile örnek oldu. Bir süre polis merkezinde misafir edilen yavru köpek sahibi bulunarak teslim edildi.

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