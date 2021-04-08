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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye vücut geliştirme şampiyonun hedefi İspanya

İHA

Türkiye vücut geliştirme şampiyonun hedefi İspanya

Türkiye vücut geliştirme şampiyonu Gökhun Demirezen’in hedefi İspanya’da düzenlenecek olan yarışmada altın madalya kazanmak.
Antalya’da Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 100 kiloda Gökhun Demirezen Türkiye Şampiyonu oldu. Milli takıma seçilmeye hak kazanan Demirezen, memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 10 yıldır vücut geliştirme sporu yapan Demirezen’in hedefi İspanya’da Türkiye’yi temsil ederek ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek. Spora başlarken fitness ve vücut geliştirmeyi hayatıyla bütünleştirdiğini ve bunu profesyonelliğe taşımanın en büyük hayali olduğunu ifade eden Demirezen, “2019 yılında Ankara’da aldığım bölge şampiyonluğundan sonra Türkiye ve Avrupa’da dereceler almayı kafama koymuştum. Bunun için uzun bir hazırlık sürecine başladım. 2021 yılı Türkiye vücut geliştirme ve fitness milli takım seçmeleri hedef için ilk adımımdı. Çok şükür 2021 yılında Antalya’da düzenlenen Türkiye vücut geliştirme müsabakasında 100 kg da Türkiye birincisi olarak milli takıma girmeyi hak kazandım. Şimdiki hedefim İspanya’da düzenlenecek olan yarışmada ülkem adına yarışarak Türkiye’yi ve memleketimi en güzel şekilde temsil etmek. 10 senedir vücut geliştirme ile uğraşan bir sporcu olarak kariyer hayatımın daha yeni başladığına inanıyorum. Bundan sonra rabbimin izniyle çok daha güzel başarılara imza atmak için daha disiplinli ve daha yoğun şekilde hedefime ulaşmak için elimden geleni fazlasıyla yapacağım” dedi.

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