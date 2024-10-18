Tokat'ta 73 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir TIR'da 73 kilo 552 gram skunk ele geçirildi
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat alan ekipler, bir TIR'a düzenledikleri operasyonda, 3 ayrı çanta içinde paketler halinde 73 kilo 552 gram skunk ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına altına alınırken, uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan TIR'a el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.