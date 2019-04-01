Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda başkanlık görevine ( TOKİ),Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, TOKİ Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Bulut atandı.

ÖMER BULUT KİMDİR?

1968 yılında Trabzon’da doğan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.



1995–2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde Mühendis olarak çalıştı. TOKİ’de, 2005-2006 yıllarında Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Daire Başkanlığı yaptı.



TOKİ Başkanlığı’na vekâleten atanan Ömer Bulut, 2011 yılından bu yana Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Ömer Bulut, Aralık 2018'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda başkanlık görevine vekâleten atanmıştı.

Ömer Bulut evli ve iki çocuk babasıdır.