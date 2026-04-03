TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İstanbul kurası ne zaman?
TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projesi kapsamında, 100 bin konut için yapılacak kura çekiminin tarihi netleşti. Yüz binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği süreçte, hak sahiplerini belirleyecek çekiliş için geri sayım başladı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İstanbul kurası ne zaman? İşte bilgiler...
TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen açıklama geldi. Uzun süredir gündemde olan sosyal konut projesinde, kura tarihinin netleşmesiyle birlikte başvuru sahiplerinin heyecanı arttı. Hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte TOKİ İstanbul kurası hakkında ayrıntılar...
TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ BELLİ OLDU
İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde konuşan Bakan Kurum, TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin konut için kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER BELLİ OLDU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER AÇIKLANDI
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
