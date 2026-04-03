TOKİ başvuru sayısı: İstanbul'da TOKİ'ye kaç kişi başvuru yaptı?
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi, ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Murat Kurum tarafından yapılan son açıklamaya göre, 2026 TOKİ İstanbul kura süreci için geri sayım başladı. Özellikle "TOKİ İstanbul başvuru sayısı kaç?", "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da rekor başvuru sayısına ulaşılırken, kura çekimiyle hak sahiplerinin belirlenmesi bekleniyor. Peki, TOKİ başvuru sayısı ile 2026 İstanbul'da TOKİ'ye kaç kişi başvuru yaptı? İşte 2026 TOKİ başvuru sayısı...
2026 TOKİ İstanbul başvuruları tamamlanırken, gözler toplam başvuru sayısı ve kura çekim tarihine çevrildi. TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinde, İstanbul’da kaç kişinin başvurduğu ve kura sürecine kimlerin katılacağı merak konusu oldu. TOKİ İstanbul reddedilenler listesi ve kabul edilen başvuruların açıklanmasının ardından, "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?" ve "2026 TOKİ başvuru sayısı kaç oldu?" soruları arama motorlarında üst sıralara yükseldi. Bakanlık tarafından duyurulan kura takvimiyle birlikte heyecan giderek artıyor. İşte TOKİ başvuruları hakkında bilgiler...
TOKİ İSTANBUL'A KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
TOKİ 2026 İstanbul sosyal konut projesine olan ilgi oldukça yoğun oldu. Açıklanan son verilere göre İstanbul genelinde başvuru sayısı yaklaşık 1 milyon 235 bine ulaştı. Bu yüksek rakam, kura çekiminde konut sahibi olma ihtimalini hesaplamak isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor.
TOKİ BAŞVURU SAYISI AÇIKLANDI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvuru sayısını açıkladı. Yüzyılın Konut Projesi'ne toplam 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu belirten Bakan Kurum, tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu duyurdu.
TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ NE ZAMAN?
İstanbul Ümraniye'de Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekim Töreni'nde Bakan Kurum TOKİ İstanbul 100 bin konut için kura çekilişinin 25 Nisan Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ KONUT DAĞILIMI
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
İLLERE GÖRE TOKİ DAĞILIMI
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.