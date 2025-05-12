Tolga Çevik, 12 Mayıs 2025 tarihinde İzmir’de gerçekleşmesi planlanan Tolgshow gösterisinin, sağlık sorunları nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada; "Bu akşam İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan Tolgshow gösterimiz, Tolga Çevik'in geçirmekte olduğu 'Lomber disk hernisi' (bel fıtığı) rahatsızlığı sebebiyle 28 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ertelenmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, hepinize sağlıklı günler dileriz" denildi. Ünlü oyuncu bu açıklamayı sosyal medya sayfasında paylaştı.