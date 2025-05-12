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        Haberler Magazin Tolga Çevik, hastalığını açıkladı: Lomber disk hernisi - Magazin haberleri

        Tolga Çevik, sahnesini erteledi

        Ünlü oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, 'Lomber disk hernisi' rahatsızlığı nedeniyle sahnesinin ertelendiği duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:37
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        Hastalığı nedeniyle sahnesi ertelendi
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        Tolga Çevik, 12 Mayıs 2025 tarihinde İzmir’de gerçekleşmesi planlanan Tolgshow gösterisinin, sağlık sorunları nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada; "Bu akşam İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan Tolgshow gösterimiz, Tolga Çevik'in geçirmekte olduğu 'Lomber disk hernisi' (bel fıtığı) rahatsızlığı sebebiyle 28 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ertelenmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, hepinize sağlıklı günler dileriz" denildi. Ünlü oyuncu bu açıklamayı sosyal medya sayfasında paylaştı.

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