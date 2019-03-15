Siyah beyazlı takıma büyük umutlarla getirilen Tolga Zengin'in Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden, antrenmana, deplasmanlardan, kamplara ve maçlara kadar tüm hareketlerini kontrol altına alan Başkan Fikret Orman ve yönetimin topladığı bilgiler doğrultusunda masaya yatırıldı ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile konuşularak kadro dışı kararı alındı.
Başkan Fikret Orman, kulüp içi çalışanlarında şahit olduğu olayları toparlayarak Tolga Zengin'in kadro dışı kalmasının yapılan araştırmalar sonucunda yönetim kurulunda oy birliği ile alınmasına neden oldu... İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedenleri:
1- Kaptanlık görevi verilen Tolga Zengin'in kadroyu toparlaması ve birliktelik sağlanması beklenirken kaptana dayalı düzeni yerleştirmeye çalışması.
2- Beşiktaş'ın Avrupa Kupasında Norveç takımı Sarpsborg takımı ile yapılacak maçtan 2 saat önce teknik direktör Şenol Güneş'e gelerek belinin ağrıdığını ileri sürerek oynamak istememesi. Güneş'in ise "Ben sana inandım ve güvendim. Nasıl böyle bir bahane ile karşıma gelirsin" şeklinde tartışma yaşamaları.
3- Karius geldiği günden bu yana sürekli demorilize etmeye başlaması. Alman kaleciye tavır alması.
4- Karius'un duyacağı şekilde 2 kolumu bağlasanız yediği golleri yemem. Bundan iyi kaleciyim demesi.
5- Kadro dışı kalmasından sonra takımda Türk ve yabancı oyuncular diye gruplaşma oluşturması.
6- Her antrenmana saatinde gelip anında ayrılması.
7- Takım içinde kaptan olmasına rağmen oyuncularla hiç görüşmemesi.
8- Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm çalışanları kendisine biat etmesini sağlaması. Restoranda önceliği kendisine sağlayarak sadece ona özel servis yapılmasını istemesi.
9- Yaklaşık 1,5 yıldır antrenmanları aksatması. Bir kaç kez yorgunluğunu ileri sürerek antrenmanlara çıkmaması.
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