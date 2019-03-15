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2- Beşiktaş'ın Avrupa Kupasında Norveç takımı Sarpsborg takımı ile yapılacak maçtan 2 saat önce teknik direktör Şenol Güneş'e gelerek belinin ağrıdığını ileri sürerek oynamak istememesi. Güneş'in ise "Ben sana inandım ve güvendim. Nasıl böyle bir bahane ile karşıma gelirsin" şeklinde tartışma yaşamaları.