Tomasz Nadolski: Her gün aynada gördüğüm bu çocuktan nefret ediyorum

Tomasz Nadolski, aslında bir yetişkin ama Fabry hastalığı adı verilen hastalık yüzünden küçük bir çocuk gibi görünüyor. Nadolski, "25 yaşındayım ve yaşımdaki bir erkek gibi görünmek isterdim. Her gün aynada gördüğüm bu erkek çocuğundan nefret ediyorum, çünkü ben değilim" dedi