TBB Risk Merkezi'nin Eylül 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler eylülde önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31 artarak 2 trilyon 762 milyar liraya çıktı.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 633 milyar lirası bankalar, 66 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 35 milyar lirası finansman şirketleri ve 28 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar eylül itibarıyla 97,6 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 89,9 milyar TL’si bankalara, 3,8 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,9 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 2 milyar TL’si de finansman şirketlerine ait oldu.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler eylül itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 198 milyar TL oldu. İmalat sanayi yüzde 26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 17) ve inşaat sektörü (yüzde 12) takip etti.

BİREYSEL KREDİLERDE TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAK ORANI AZALDI

Taşımacılık sektörü bir yıl içerisinde yüzde 65 ile kredileri en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 38 arttı. Eylül itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 4,9 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 4,4 ile turizm sektörü takip etti.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Eylül 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 565 milyar TL'ye yükseldi. Bireysel kredilerin yüzde 36’sını konut kredileri, yüzde 18'ini kredi kartları, yüzde 6'sını taşıt kredileri ve yüzde 39'unu ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 3,5 seviyesine geriledi.

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,5 milyon artarak 30,8 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18,3 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Eylül ayında 191 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 71 bin oldu. 9 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

Eylül 2018 dönemi itibarıyla İstanbul’da 194 milyar TL, Ankara’da 54 milyar TL ve İzmir’de 37 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 23 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van, İzmir oldu.

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