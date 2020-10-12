AA

Nadal, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın finalinde, bu yılın Avustralya Açık şampiyonu ve dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenen ve sınırlı sayıda seyircinin alındığı toprak kort turnuvasında çıktığı 13. finalden de zaferle ayrılarak ulaşılması zor bir istatistiğe imza atan İspanyol raket, toplam grand slam sayısını da 20'ye çıkararak Roger Federer'in rekoruna ortak oldu.

Aktif kariyerlerini sürdüren Federer ve Nadal, tek erkeklerde en fazla grand slam kazanan sporcular listesinin zirvesinde yer alırken, favori gösterildiği ABD Açık'tan diskalifiye edilen, Fransa Açık'ta finalde kaybeden Djokovic 17 şampiyonlukta kaldı.

Nadal, erkeklerde ve kadınlarda tüm zamanlarda 20 ve üstünde grand slam kazanan 5. isim olarak tarihe geçti.

Listenin zirvesinde 24 şampiyonlukla Margaret Court yer alırken, bu sporcuyu Serena Williams (23),Steffi Graf (22),Roger Federer ve Rafael Nadal (20) izliyor.

100'LER KULÜBÜNE KATILDI

Fransa'da kazandığı 13 grand slam şampiyonluğuyla turnuvanın tarihine adını altın harflerle yazdıran Nadal, Djokovic karşısındaki performansıyla turnuvadaki 100. galibiyetine ulaştı.

Turnuvada bugüne kadar sadece 2 mağlubiyeti bulunan 34 yaşındaki Nadal, grand slam turnuvalarında 100 galibiyet gören erkeklerde ikinci, toplamda ise beşinci isim oldu.

Erkeklerde daha önce Federer, Avustralya Açık ve Wimbledon'da 100 galibiyete ulaşmıştı. Kadınlarda ise Serena Williams ve Chris Evert ABD Açık'ta, Martina Navratilova da Wimbledon'da 100 galibiyeti görmüştü.

BİR TURNUVADA 13 ŞAMPİYONLUK KAZANAN İLK SPORCU

Geçen yılki Fransa Açık şampiyonluğuyla erkeklerde ve kadınlarda bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan sporcu unvanını elde eden Nadal, bu rekorunu 13 şampiyonlukla geliştirdi.

Nadal, ayrıca açık dönemde bir turnuvada en fazla şampiyonluk kazanan sporcu olarak tarihe geçti.

1978-1992 yılları arasında Şikago'da 12 şampiyonluğa ulaşan Martina Navratilova, bu alanda rekoru elinde tutuyordu.

30'UNDAN SONRA 6 GRAND SLAM KAZANAN TEK İSİM

Djokovic'le birlikte 30 yaşından sonra 5'er kez grand slam şampiyonluğu yaşayan Nadal, bu alanda da rekorun sahibi oldu.

Nadal, 6 kezle 30 yaşından sonra tek erkeklerde en fazla grand slam kazanan sporcu unvanını elde ederken, Djokovic 5, Federer, Rod Laver ve Ken Rosewall 4 şampiyonlukla İspanyol tenisçiyi izledi.

İspanyol raket, açık dönemde Andres Gimeno ve Ken Rosewall'in ardından Paris'te kupayı kaldıran en yaşlı üçüncü sporcu oldu.

SET VERMEDEN 4. KEZ ŞAMPİYON OLAN İLK TENİSÇİ

Turnuvanın finaline kadar set vermeden gelen Nadal, finalde de aynı performansı sergiledi ve set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

Fransa Açık'ta 2008, 2010 ve 2017 yıllarında set vermeden şampiyon olan Nadal, 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros'ta aynı başarıyı yakalayan Bjorn Borg ile bu alanda rekoru paylaşıyordu.

FEDERER VE DJOKOVIC 7 FİNAL KAYBETTİ

Roger Federer ve Novak Djokovic, İspanyol tenisçiyle Fransa Açık'ta oynadıkları 7 finalden de ikincilik kupasıyla ayrıldı.

Nadal, 2006-11 yıllarında Federer'i 4 kez, 2012, 2014 ve 2020'de de Djokovic'i 3 kez finalde mağlup ederek kupaya uzandı.

İspanyol sporcu diğer finallerinde Dominic Thiem'i 2 kez, Mariano Puerta, Robin Söderling, David Ferrer ve Stan Wawrinka'yı birer kez mağlup etti.

İKİ KUPA ARASINDA 15 YIL

Kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu 2005 yılında yaşayan Nadal, son kupasını 15 yıl sonra kazanarak tek erkeklerde bu alanda rekor kırdı.

İlk ve son şampiyonluklarını 2003 Wimbledon ile 2019 ABD Açık'ta alan Federer, 14 yıl 3 ayla listenin ikinci sırasına geriledi.

Açık dönemde bu alandaki rekoru 17 yıl 5 ayla ABD'li Serena Williams elinde tutuyor. Williams ilk şampiyonluğunu 1999 ABD Açık, son şampiyonluğunu ise 2017 Avustralya Açık'ta yaşadı.