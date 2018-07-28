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"ZİYARETÇİ SAYISINI 4'E KATLAYACAK"

Butik oteller ve acente sahibi turizmci Tolga Özgüven ise şu ana kadar 5,5 kilometresi keşfedilen mağaranın, Konya'daki Beyşehir Gölü'ne bağlı olduğunu ifade etti. Özgüven, "Turizm açısından önemli bir değer. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'den turistler mağaraya ilgi gösteriyor. Her sene ziyaretçi sayısını ikiye katlıyor, bu yıl 4'e katlayacak. Büyük tur şirketleri de mağaraya ilgi gösteriyor" dedi.