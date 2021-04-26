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2021'in ilk üç ayı ile ilgili değerlendirmede bulunan Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF),Ocak ve Şubat aylarında servis girişlerinin, pandemi etkisinin henüz yaşanmadığı 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarına göre ortalama yüzde 30 düştüğünü bildirdi.

Bu düşüşteki en büyük etken olarak, hafta sonu kısıtlamaları sebebiyle hafta içi çalışan araç sahiplerinin, bakım ve onarım işlemlerini ertelemesi gösterildi. Öte yandan kısıtlamaların gevşetildiği Mart ayında ise oto servisleri girişlerinin, 2019 Mart ayı ortalamalarını yakalayarak ivme kazandığı kaydedildi. Ciro bazında ilk üç aylık dönemde ortalama yüzde 23 kayıp yaşanmasına karşın, en önemli gider kalemleri olan dövize endeksli boya ve sarf malzemelerinde yüzde 35 artış yaşandığı belirtildi.



TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, hafta sonunun oto servisleri için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Hafta sonu kısıtlamalarının gevşetildiği Mart ayında gözle görülür bir hareketlenme yaşanması, bu durumu tekrar kanıtlamış oldu. Fakat vaka sayılarındaki artış ve kısıtlamaların tekrar hayatımıza girmesiyle yılın ikinci çeyreğinden umutlu değiliz. Oto servisleri bu dönemde ciddi zararlar etti. 2019 yılında ortalama 100 bin TL aylık cirosu olan bir oto servisinin cirosu 77 bin TL ye düştü. Ortalama 80 bin TL'lik gideri ise 96 bin TL oldu, giderler artarken, gelirler azaldı. Gerçek anlamda sektörün üçüncü çeyrekte toparlanacağını umut ediyoruz" dedi.