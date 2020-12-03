Tosic, Çin'den ayrıldı!

Bir dönem Beşiktaş formasını terleten ve Çin'in yolunu tutan Dusko Tosic, burada formasını giydiği Guangzhou R&F kulübüne veda etti. 2.5 senedir Çin'de ter döken 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YENİ FIRSATLARA HAZIRIM"

"Guangzhou R&F'ye ve tüm taraftarlara teşekkür ederim. Beni 2.5 yıl boyunca hep desteklediniz. Buranın her zaman kalbimde bir yeri olacak. Bu güzel ülkeyi terk etmek zorunda olduğum için üzgünüm ama yeni fırsatlar için de mutluyum ve hazırım."

Beşiktaş'ta 3 sezon forma giyen Tosic, 2 yig şampiyonluğu yaşadı.