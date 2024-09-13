Tour Of İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI)'nin düzenlediği Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. İki gün sürecek program nedeniyle cumartesi günü Beykoz'da Pazar günü ise Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş'ta bazı yollar kapanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde;

BEYKOZ'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

14 Eylül Cumartesi günü saat 08.00 - 14.30 saatleri arasında Beykoz'da Çukur Çayır, Saip Molla ve Ayvalıdere Caddeleri, Sultaniye, Şehit Bülent Kocabıyık ve Kelle İbrahim Caddeleri, Şahinkaya, Dr. Fahrettin Erkinsoy ve Mehmet Yavuz Caddeleri, Şahinkaya, Akbaba, Maraş ve Fener Caddeleri, Karakulak, Tuna ve Fener Yolu Caddeleri, Anadolufeneri Yolu, Kabakoz Yolu - Hicaz Caddesi Kesişimi (Anadolufenerinden Gelişler Kapatılacak), Yüzyıl Caddesi - Dereboyu Caddesi Kesişimi (Poyrazköy Yönü Kapatılacak), Dereboyu Caddesi ve Kaynarca Köyü Yolu, Sırmakeş Caddesi, Kalkandere Caddesi (Kavacık İstikameti Kapatılacak), Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi (Riva İstikameti Kapatılacak), Kekimoğlu İsmail Caddesi, Riva Caddesi-Kuzey Marmara Otoyolu Riva Girişi (Kavacık İstikameti), Kuzey Marmara Otoyolu Riva 1 giriş-çıkış, Riva, Mucize, Paşamandıra ve Demirkapı Caddeleri, Saniye İsmail Hanım, Kılıçlı ve Aşağı Mahalle Caddeleri, Şile ve Yukarı Mahalle Caddesi Kesişimi (İshaklı'dan Geliş Kapatılacak), Beykoz, Dünya, Seyri ve Paşa Caddeleri trafiğe kapalı olacak.

REKLAM FATİH'TE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 15 Eylül Pazar günü saat 07.00'dan etkinlik sonuna kadar Fatih'te Ayvansaray Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Mürselpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Kadirhas Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Samatya varyant arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Gülhane Parkı içi yolu caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Divan yolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, At Meydanı Caddesi (tur otobüsleri için) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Üçler Sokak (tur otobüsleri için) ve bu sokağa çıkan tüm yollar, Nakilbent Sokak (tur otobüsleri için) ve bu sokağa çıkan tüm yollar, Aksakal Sokak (tur otobüsleri için) ve bu sokağa çıkan tüm yollar, Küçükayasofya Caddesi (tur otobüsleri için) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Galata Köprüsü her iki yönü trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergahlar ise şöyle; Atatürk Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Onuncu yıl Caddesi.

EYÜPSULTAN'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 15 Eylül Pazar günü saat 09.00'dan etkinlik sonuna kadar Eyüpsultan'da Silahtarağa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Bahariye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Yavedut Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken alternatif güzergahlar ise şöyle; Kazım Karabekir Caddesi, Eyüpsultan Bulvarı, Bülbüldere Caddesi, Yıldıztabya Caddesi, Vardar Bulvarı, Gaziosmanpaşa Caddesi. BEYOĞLU'NDA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 15 Eylül Pazar günü saat 07.00'dan etkinlik sonuna kadar Beyoğlu'nda; Tersane Caddesi Karaköy Meydan istikameti, Kemeraltı Caddesi Beşiktaş istikameti, Necatibey Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Maliye Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Beşiktaş istikametine çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak. Beyoğlu'nda kapanacak yollara alternatif güzergahlar ise şöyle; Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi Unkapanı istikameti, Atatürk Köprüsü Bahriye Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Piyalepaşa Bulvarı.