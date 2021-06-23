DHA

Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde yıkımı yapılması planlanan evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ve belediye ekipleri geldi. Mahalle sakinleri ekiplere engel olmak istedi. Bunun üzerine polis, kalabalığa müdahalede bulundu. Bu sırada arbede yaşandı.

DHA'nın haberine göre; mahalle sakini Hasan Çimen, “Bizim evimizi alıyorlar. Davalar devam etmesine rağmen hukuksuz olarak gelip, benim dairemi elimden almaya çalışıyorlar. Elektriğimizi, doğalgazımızı kesiyorlar. Arbedenin sebebi bu. Bunlar benim yaşam hakkım, kestirmiyorum. Neden benim evimi elimden alıyorsunuz Polisler vazifesinin yapıyorlar ama biraz da benim hakkımı korusunlar dedi.

Evlerinden çıkmak istemeyen mahalle sakinlerinden Saadet Kılıç ise, “Paramızla satın aldığımız evlerimizden sokağa atıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Emekli insanlarız, aldığımız maaşla kiraya çıkmamız mümkün değil. Her gün suyumuzu, elektriğimizi kesmekle tehdit ediliyoruz. Polis, sularımızı kesmek için gelmiş. Bu zabıtanın görevi ama polis geliyor. Polisle biz yüz yüze geliyoruz. Sonuna kadar buradayız. Gerekirse mum yakıp, öyle oturacağız. Evimizden çıkmıyoruz. Gerekirse suyu da arabayla taşıyacağız. Biz evimizdeyiz, gitmiyoruz. Yerinde kentsel dönüşümse eğer, bize yerinde evimizi versinler. Sözleşme imzalayalım, öyle gidelim. Biz böyle gitmiyoruz diye konuştu.