Aprona ambulanslar alındı

Trabzon- Ankara seferini yapacak uçağın klimalarının bozuk olması üzerine yolcular isyan etti. ‘Boğuluyoruz’ diye bağıran yolcuların birçoğu sıcaktan fenalık geçirdi. 200’ü aşkın yolcusu bulunan uçak pis başından geri dönerek, yolcularını tahliye etti.

UÇAK PİST BAŞINDAN GERİ DÖNDÜ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, THY’nin Trabzon-Ankara seferini yapacak 15.40 uçağına binen yolcular, valizlerini yerleştirdi. Sıcaktan bunalan yolcular görevli hosteslerden klimaların çalışmadığını belirterek, yardım istedi. Bir süre uçak pis başı yapmak üzere harekete geçti. Bu sırada klimaların çalışmaması üzerine isyan eden yolculardan bazıları fenalık geçirirken, bazıları da 'boğuluruz' diye bağırmaya başladı. Uçağın kaptan pilotu, klimaların arıza yaptığı fark edince, uçağı yeniden aprona çevirdi.

KAPILARI AÇILAN UÇAKTAN İNDİLER

Yolcular kapıları açık olan uçaktan inmek istedi. Kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından yolcular uçaktan inerek, apronda beklemeye başladı. Bu sırada bazı yolcular, “Boğuluyoruz’ diye bağırırken, fenalık geçiren yolcular için aprona ambulanslar girdi. Ambulansların müdahale ettiği yolcuların tamamı dış hatlar terminaline alındı. Yolcular burada beklemeye başladı.

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