Trabzon Barosu dün Trabzon'daki yerel gazetelerde "Her yol O'na çıkıyor" başlıklı haberleri ihbar kabul ederek Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, MHK üyeleri Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen, Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, PFDK Başkanı Aytaç Yüksel ve TFF Temsilciler ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı hakkında örgüt kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefet etmek suçlarından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dün Trabzon’da yayın yapan 5 yerel gazetenin “Her yol O’na çıkıyor” başlığıyla gündeme getirdiği Göksel Gümüşdağ, Mehmet Baykan, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen ve Abdurrahman Arıcı’nın TFF içerisinde örtülü bir yapı kurduğu, Başakşehir Kulübü’nü şampiyon yapmak ve Trabzonspor’u şampiyonluk yarışından kopartmak amacıyla hakemler üzerinden operasyon çektiğine yönelik iddiaları gerekçe gösteren Trabzon Barosu üç sayfalık bir başvuru dilekçesi hazırladı.