        Ortahisar'da Engelsiz Yaşam Merkezi açılacak

        Ortahisar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sona gelindi

        Trabzon'un Ortahisar Belediyesi'nce yapımına başlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sona yaklaşıldı. Merkezde, kütüphane, beceri atölyeleri, kafeterya ve oyun alanlarının yer alacak

        11.09.2025 - 13:41
        Ortahisar'da Engelsiz Yaşam Merkezi açılacak
        Ortahisar Belediyesi'nce yapımına başlanan Engelsiz Yaşam Merkezi büyük oranda tamamlandı. Gazipaşa Mahallesi'nde özel ve engelli bireylere yönelik yapılan merkezde, kütüphane, beceri atölyeleri, kafeterya ve oyun alanlarının yer alacak.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, merkezin özel ve engelli bireyler için önemli bir sosyal alan olacağını belirterek, "Ortahisar Belediyesi olarak insan odaklı bir anlayışla çalışıyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi bir görev kabul ediyoruz" dedi.

        #yerel haberler
        #trabzon haberleri
