Trabzonspor - Fenerbahçe maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi yapıldı. Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide bordo, mavi ve beyaz kartonlar ile oluşturulan sembolik Trabzonspor logosu arasından yükselen bordo mavili formalı çizgi film karakteri Temel Reis'in eliyle yakaladığı kanarya yer aldı. Ayrıca tribünde, `Özgür kalacak kadar masum değilsin' yazısına da yer verildi.

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