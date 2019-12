Özel İmperial Hastanesinden "satılıyor" iddialarına ilişkin açıklama Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi: "Çok şükür bütün ekonomik sıkıntılara rağmen iki tane açılan özel hastanenin zincir hastanelere satıldığı dönemde dahi çizdiği doğru yoldan taviz vermeden hizmetini insan odaklı, devamı noktasında ekonomisini de çok iyi yöneterek bugünlere geldik"

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, hastanenin satılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Başhekim Opr. Dr. Ömer Fatih Çelik ve İşletme Müdürü Hakan Sağlam’ın katıldığı toplantıda İmperial Hastanesinin satılacağı iddialarını yanıtladı. Trabzon basınının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Çelebi, hastane satılıyor iddiasının şehir efsanesi haline geldiğini açıkladı. Çelebi, “1213 senelik bir serüven. Dönem dönem sizinle paylaşmamız gereken bir çok konular oluyor. İnsana sağlık hizmetinde yardımcı olmak. Bu hizmetleri verirken hep birlikte hareket etmek tüm gayemiz ve amacımız. Son dönemde şehir efsanesine döndü hastane satılıyor mu? Bu konuyu defalarca anlatmamıza rağmen farklı birileri kaşıyıp buradan bir şey çıkarmak istiyor. Bunun yorumunu size bırakıyorum. Bizim asıl görevimiz Trabzon’a ve bölge halkına hizmet etmek. 2007’de 6 bin 500 metre kare alanla başlayıp, 2019’da 140 yataklı, günde bin 200 hastaya poliklinik hizmeti verir hale geldik. Sadece Trabzon’a değil bütün bölgeye hizmet veriyoruz” dedi.

İmperial Hastanesinin Trabzon’da ikinci şubesini açmayı planladığını ve bunun görüşmelerinin yapıldığını ifade eden Çelebi, “Çok şükür bütün ekonomik sıkıntılara rağmen, 2 tane açılan özel hastanenin zincir hastanelere satıldığı dönemde dahi çizdiği doğru yoldan taviz vermeden hizmetini insan odaklı, devamı noktasında ekonomisini de çok iyi yöneterek bugünlere geldik. Geldiğimiz nokta itibariyle İmperial Hastanesi bu şehirde 2. şubeyi açması düşünülmekte. Bunun hesapları ve görüşmeleri yapılmaktadır. Yani İmperial 1 değil, 2 konuşacağız. Biz 2’yi konuşurken birilerinin hastane satılıyor demesi garip. Ekonomisi güçlü, kadrosu güçlü, her alanda kendini hissettiren şehrin her alanında olan bu şehrin bütün kılcal damarları ile ilişkisi olan İmperial Hastanesi, resmi ağızlardan açıklanmayan hiçbir şeyin kurumları yıpratmasına müsaade etmemeliyiz. İmperial Hastanesinin varlığı eldeyken kıymetli. Bunu eldeyken bilmek lazım” diye konuştu.



"Otopark ile ilgili sorunumuzu bir türlü çözemedik"

Hastanenin yaşadığı otopark sorununa da açıklık getiren Çelebi, “Otopark ile ilgili sorunumuzu bir türlü çözemedik. Çözümsüzlük içinde devam ediyor. Orayla ilgili projelerimiz ekonomik, yapımız hazır olmasına rağmen bürokratik engelleri aşamadık. En son Valimiz Yücel Yavuz döneminde seçimlerin hemen arifesinde bize müjde vermişti, 'Otopark işi halledildi, sayın bakan imza atacak diye' bizde kendisine teşekkür etmiştik. Sonrasında seçimler ve arifesinde değişen bakanlıklar, yapı yine rafa kaldırılan proje. Biz bekliyoruz. Onu özellikle söylemek istiyorum. Kamu yararına hizmet veren kurumun hiç kimseden özel talebimiz yok. Para yardımı edin, ekonomik yardım edin, şurayı şöyle bir amaçla rant sağlayın diye talebimiz yok. Bizim tek derdimiz önümüzdeki engellerin kaldırılması. Cumhurbaşkanının bir sözü var; bütün okulların otoparka dönüştürülmesi için çalışma başlatılmıştı. Biz uzun süredir devam eden projemizi ona dayanarak bakanlığın önüne gönderdik maalesef orada da sonuç alamadık. Bu şehrimizin kanayan yarası. Kime gitmemiz lazım. Bakanlarımıza gittik. Valimize gittik. Gidilmesi gereken her yere gittik. Onun için yerel diyoruz biz bütünüz diyoruz. Bir birimizi sahiplenmemiz gerekiyor. Lütfen bize yardımcı olun. Yolda ki kargaşayı hep beraber ortadan kaldıralım. Yeni valimizi ziyarete gittiğimizde konuyla ilgili kendisine bilgileri iletti. Valimiz durumdan haberdar bilgisi var” şeklinde konuştu.

İşletme Müdürü Hakan Sağlam ise, “Biz şunu çok isterdik. Şehirde 4 tane özel hastane olsun. Yerel işletme olsun. Kol kola girelim. Arabistan’daki turizm fuarına gidelim. Orada şehrimizi tanıtalım. Hastaları buraya getirelim, Aynısını bir şekilde Tiflis’te yapalım. Gönül bunu isterdi. Trabzon ölçeğinde böyle yerel işletmelerin ayakta kalması için hepimize görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.

