Trabzonspor, Avrupa'da son maçına çıkıyor Bordo-mavililer, Avrupa'da 135. maçına çıkacak

Trabzonspor, Avrupa'da 135. maçına çıkıyor. Bordomavililer, Avrupa kupalarındaki 134 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı, 50 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. maçında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu sezon Avrupa'daki son maçına çıkacak. Grupta oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordomavililer 1 puan ile son sırada yer alıyor. Grupta bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçtan 22 beraberlikle ayrılmıştı.

Bordomavililer, Avrupa'da geride kalan 134 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 50 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 173 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü.



UEFA Avrupa Ligi'nde 87. maç

Trabzonspor, Basel maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 87. kez sahada olacak. Bu kupada ilk olarak 19821983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordomavililer, bugüne dek oynadığı 86 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan bordomavililer, 31 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 117 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 119 gole engel olamadı.

TRABZON 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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