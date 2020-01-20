Sörloth ve Nwakaeme Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sörloth ve Nwakaeme Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi oldu

İHA

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular.

Sörloth ve Nwakaeme Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi oldu

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular.
Trabzonspor yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı sahasında 60 ile geçerek moral bulurken, bordomavililerin gol ayakları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme attıkları gollerle maça damga vurdu. Sörloth attığı 3 golle hattrick yaparken, Nwakaeme ise iki şık gole imza atarak, elde edilen farklı galibiyette damga vurdular.

Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular
Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı 41 golün 22'si bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth 15 golle, gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti. Nwakaeme ise gol sayısını 7'ye gol çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 4 asistle oynarken, Nwakaeme ise 6 asistle takımına katkı veriyor. İki oyuncu attıkları goller ve yaptıkları asistle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular. Bordomavililerin iki oyuncusunu 19 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 18 golle Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu Giovanni Sio ikilisi yerleşti.

Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçları Trabzonspor kaybetmedi
Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda Trabzonspor, maç kaybetmedi. İki oyuncu görev aldıkları 6 maçta birlikte gol atma başarısı gösterdi. Bordomavililerin Süper Lig'de elde ettiği 35 puanın 28'ne Sörloth direk katkı yaparken, Nwakaeme ise 18 puana katkıda bulundu.

İki oyuncunun bu sezon forma giydikleri ve attıkları goller
Kasımpaşa Trabzonspor: 11 (Sörloth)
Trabzonspor Beşiktaş: 41 (Sörloth, Nwakaeme)
Trabzonspor Gençlerbirliği: 22 (Sörloth)
Çaykur Rizespor Trabzonspor: 12 (Sörloth, Nwakaeme)
Trabzonspor Gaziantep: 41 (Sörloth)
Başakşehir Trabzonspor: 22 (Sörloth)
MKE Ankaragücü Trabzonspor: 03 (Sörloth, Nwakaeme)
Trabzonspor Galatasaray: 11 (Sörloth)
Antalyaspor Trabzonspor: 13 (Sörloth, Nwakaeme)
Konyaspor Trabzonspor: 01 (Sörloth)
Trabzonspor Kayserispor: 62 (Sörloth 2, Nwakaeme)
Trabzonspor Kasımpaşa: 60 (Sörloth 3, Nwakaeme 2)

TRABZON

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da üretilen 18 milyondan fazla yavru alabalık Türkiye’nin farklı noktalarında orman içi sulara bırakıldı
YEREL HABERLER Trabzon’da üretilen 18 milyondan fazla yavru alabalık ...
Hemşireden başhekim yardımcısı hakkında darp ve hakaret iddiası Trabzon’da Başhekim Yardımcısı ile hemşire arasındaki kavga adliyelik oldu Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünde evde sağlık birimleri servisinde görev yapan Özlem Taş, başhekim yardımcısı tarafından darp edilerek hakarete uğradığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Hemşireden başhekim yardımcısı hakkında darp ve ...
Sosa: "Kazandığımız için mutluyuz"
YEREL HABERLER Sosa: "Kazandığımız için mutluyuz"
Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından
Çimşir: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"
YEREL HABERLER Çimşir: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"
Havutçu: "Camiamızdan özür dileriz"
YEREL HABERLER Havutçu: "Camiamızdan özür dileriz"
Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0
YEREL HABERLER Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0
Süper Lig: Trabzonspor: 6 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 6 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar
Fındıkta 'küresel ısınma' tehdidi
YEREL HABERLER Fındıkta 'küresel ısınma' tehdidi
En genci 21, en yaşlısı 60 yaşında Bu bando ve mehter takımının çalamadığı müzik eseri yok Repertuarında yüzün üzerinde eser bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter ve Bando takımı çaldığı parçalarla gönülleri fethediyor
YEREL HABERLER En genci 21, en yaşlısı 60 yaşında Bu bando ve mehter ...
Avcılara çifte ceza Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 11 avcıya para cezasının yanı sıra yaban hayvanlarını yok ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Avcılara çifte ceza Kaçak avcılık yaptığı belirlenen ...
Trabzon'da 45 yıl sonra bir araya geldiler Kıbrıs Barış Turnuvası'nın 45. yılında Kıbrıslı ve Trabzonsporlu eski futbolcular Trabzon'da buluştu
YEREL HABERLER Trabzon'da 45 yıl sonra bir araya geldiler Kıbrıs ...
Süper Lig'in en genç teknik adamı Hüseyin Çimşir sahne alıyor
YEREL HABERLER Süper Lig'in en genç teknik adamı Hüseyin Çimşir ...
Trabzonspor ikinci yarıya moralli başlamak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor ikinci yarıya moralli başlamak istiyor
Trabzon'da DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen iki yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edildi
YEREL HABERLER Trabzon'da DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen iki ...
Pistten çıkan uçağın Trabzon dışına satışına Başkan Bıyık'tan veto Trabzon’da 2 yıl önce havalimanına inişi sırasında pistten çıkan ve ardından tırlarla taşındığı Yomra ilçesinde kaderine terk edilen uçakla ilgili Yomra Belediyesi'ne şuana kadar bir talep gelmemiş Yomra Belediye başkanı Mustafa Bıyık: “Bize uçak için Manisa'dan bir talep gelmedi; Gelse bile Trabzon sınırları dışına vermeyiz”
YEREL HABERLER Pistten çıkan uçağın Trabzon dışına satışına Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X