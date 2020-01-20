Sörloth ve Nwakaeme Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi oldu

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular.

Trabzonspor yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı sahasında 60 ile geçerek moral bulurken, bordomavililerin gol ayakları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme attıkları gollerle maça damga vurdu. Sörloth attığı 3 golle hattrick yaparken, Nwakaeme ise iki şık gole imza atarak, elde edilen farklı galibiyette damga vurdular.



Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular

Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı 41 golün 22'si bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth 15 golle, gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti. Nwakaeme ise gol sayısını 7'ye gol çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 4 asistle oynarken, Nwakaeme ise 6 asistle takımına katkı veriyor. İki oyuncu attıkları goller ve yaptıkları asistle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular. Bordomavililerin iki oyuncusunu 19 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 18 golle Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu Giovanni Sio ikilisi yerleşti.



Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçları Trabzonspor kaybetmedi

Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda Trabzonspor, maç kaybetmedi. İki oyuncu görev aldıkları 6 maçta birlikte gol atma başarısı gösterdi. Bordomavililerin Süper Lig'de elde ettiği 35 puanın 28'ne Sörloth direk katkı yaparken, Nwakaeme ise 18 puana katkıda bulundu.



İki oyuncunun bu sezon forma giydikleri ve attıkları goller

Kasımpaşa Trabzonspor: 11 (Sörloth)

Trabzonspor Beşiktaş: 41 (Sörloth, Nwakaeme)

Trabzonspor Gençlerbirliği: 22 (Sörloth)

Çaykur Rizespor Trabzonspor: 12 (Sörloth, Nwakaeme)

Trabzonspor Gaziantep: 41 (Sörloth)

Başakşehir Trabzonspor: 22 (Sörloth)

MKE Ankaragücü Trabzonspor: 03 (Sörloth, Nwakaeme)

Trabzonspor Galatasaray: 11 (Sörloth)

Antalyaspor Trabzonspor: 13 (Sörloth, Nwakaeme)

Konyaspor Trabzonspor: 01 (Sörloth)

Trabzonspor Kayserispor: 62 (Sörloth 2, Nwakaeme)

Trabzonspor Kasımpaşa: 60 (Sörloth 3, Nwakaeme 2)

TRABZON 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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