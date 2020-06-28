Trabzonspor'da sessizlik

<br>Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Süper Lig´de Aytemiz Alanyaspor´un ardından 29´uncu hafta mücadelesinde de MKE Ankaragücü ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda 4 önemli puan kaybeden ve zirveyi Medipol Başakşehir´e kaptıran Trabzonspor´da tüm takım ve şehir sessizliğe büründü. Yerel medya ise Ankaragücü beraberliği sonrası `Şampiyonluk kaçıyor´ yorumlarını yaptı.<br>Süper Lig´de son iki haftada 2´şer puan kaybederek zirve koltuğundaki yerini kaptıran Trabzonspor, kalan 5 hafta öncesi şampiyonluk yolunda önemli yara aldı. Aytemiz Alanyaspor´un ardından 29´uncu hafta mücadelesinde sahasında MKE Ankaragücü ile berabere kalarak iki haftada 4 puanı rakiplerine kaptıran bordo-mavililerde sessizlik hakim. Trabzon´da yerel medya ise MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından hakem hatalarına dikkat çekerken, şampiyonlukla ilgili olarak, `Şampiyonluk kaçıyor´ yorumlarını yaptı.<br>Karadeniz gazetesi, "Şampiyonluk yolunda 1-1 eriyoruz", Alanya´da son saniyede 2 puan bırakan Trabzonspor, dün de önemli bir kayıp yaşadı. Fırtına, hakem Abdulkadir Bitigen´in skandal penaltı kararı verdiği maçta ligin dibindeki Ankaragücü ile Akyazı´da berabere kaldı"<br>Günebakış gazetesi, "Şampiyonluk kaçıyor!", "Geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanında 2 puan bırakan Trabzonspor, bu hafta kendi sahasında Ankaragücü karşısında da 2 puan bırakınca şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.<br>Taka gazetesi, "Sene yine 2010-11!", "Abdulkadir Bitigen uyduruk penaltı ile yine tüm hayalleri çaldı gitti"<br>Sonnokta gazetesi, "Bu hikayede yanan biz olduk", "Yazık oluyor bu büyük taraftara"<br>Kuzey Ekspres gazetesi, "Ankaragücü, Trabzon´un yoluna taş koydu!", "Bordo-mavililer deplasmanda Alanyaspor´dan sonra kendi sahasında başkent ekibini de yenemedi" başlıklarına yer verdi.<br>KAYIPLARDA SAKATLIKLARIN ETKİSİ<br>Sezon başında takıma dahil edilen Daniel Sturridge ile Obi Mikel ile geçtiğimiz aylarda yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor´da kaptan Jose Sosa´nın ardından Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban gibi önemli oyuncuların sakatlık yaşaması, şampiyonluk yolunda kaybedilen kritik puanlarda etkili oldu. Bordo-mavililer bu zorlu periyotta özellikle de son iki haftada 4 puan kaybı yaşarken, yedek kulübesinde ise alternatif oyuncu sıkıntısı yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-06-28 11:40:31<br>
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