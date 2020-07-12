Trabzonspor´a Denizli yolculuğu öncesi taraftar morali

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Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 32´nci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için Denizli´ye hareket etti.

Yolculuk öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen çok sayıda taraftar, bordo mavili takımı tezahüratlarla uğurladı. Süper Lig´de son olarak Antalyaspor karşısında kaybettiği 2 puanla zirvenin 4 puan gerisine düşen Trabzonspor´u 32´nci haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçı öncesi taraftarlar yalnız bırakmadı. Kafilenin Denizli yolculuğu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen çok sayıda taraftar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Daha sonra Trabzon Havalimanı´na giden Trabzonspor kafilesi, özel uçak ile Denizli´ye hareket etti. Bordo mavililer, yarın saat 21.00´de Denizli Atatürk Stadyumu´nda Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan mücadelesi verecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uğurlamadan görüntüler

Taraftarların alkışlamaları

Trabzonspor´un otobüsünün havalimanına gelmesi

Futbolcuların otobüsten inmesi

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk Başar

2020-07-12 18:26:27



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