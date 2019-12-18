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Trabzonspor'da Ndiaye sürprizi!

İngiliz basını, Trabzonspor'un Galatasaray'ın eski yıldızı Badou Ndiaye'yi kiralamaya çok yakın olduğunu yazdı. Stoke City'nin göndermek istediği oyuncunun 48 saat içerisinde Türkiye'ye gidebileceği belirtildi

Badou Ndiaye

Badou Ndiaye, Trabzonspor yolunda... İngiltere'den The Telegraph, Stoke City'nin maaş bütçesini düşürmek için devre arasında bazı oyuncuları göndereceğini yazdı. Stoke'ta gözden çıkarılan ilk oyuncu ise Badou Ndiaye. Devre arasında kulüp bulması istenen Senegalli oyuncunun Trabzonspor'la anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Haberde, Ndiaye ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncunun 48 saat içerisinde Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'la kiralık olarak anlaşma imzalayabileceği belirtildi.

2015'te Osmanlıspor formasıyla Türkiye ligine giriş yapan Ndiaye, 2017'de 7.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda 2017/2018 sezonun ilk yarısında forma giyen oyuncu, devre arasında Stoke City tarafından 16 milyon euro karşılığında transfer edildi. Burada bekleneni veremeyen Ndiaye, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçirdi.

Ndiaye, bu sezon Championship'te Stoke City formasıyla 13 maçta görev aldı.

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