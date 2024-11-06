Trabzonspor'da sakatlık: Nwakaeme

Trabzonspor, Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.