Trabzonspor - Kayserispor: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında konuk ettiği Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar Hasan Ali Kaldırım ve Aylton Boa Morte ile 2-0 öne geçerken, bordo-mavililer 89'da Umut Bozok ve 90+8'de Denswil'in golleriyle bir puanı kurtardı. Kayserispor'da Gökhan Sazdağı 87. dakikada kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Nefesleri kesen mücadelede 2-2 beraberlikle sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Aylton Boa Morte ile 2-0'ı yakaladı.
Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, 87. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik kalmasını çok iyi değerlendiren Karadeniz Fırtınası, önce 89'da Umut Bozok'la farkı bire indirdi: 1-2. Sonrasında ise 90+8. dakika oynanırken Nwakaeme'nin müthiş ortasında Denswil'in golüyle bir puanı kurtardı: 2-2.
Kayserispor'da Attamah, 10. dakikada kullandığı penaltıda ise kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi.
Henüz galibiyetle tanışamayan bordo-mavililer 4 maç sonunda 4 puana ulaştı. Kayserispor ise puanını 3 yaptı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ