Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Trabzonspor - Kayserispor: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Kayserispor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Trabzonspor, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında konuk ettiği Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar Hasan Ali Kaldırım ve Aylton Boa Morte ile 2-0 öne geçerken, bordo-mavililer 89'da Umut Bozok ve 90+8'de Denswil'in golleriyle bir puanı kurtardı. Kayserispor'da Gökhan Sazdağı 87. dakikada kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 19.09.2024 - 19:08 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor puanı 90+8'de kurtardı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Nefesleri kesen mücadelede 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Aylton Boa Morte ile 2-0'ı yakaladı.

        Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, 87. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik kalmasını çok iyi değerlendiren Karadeniz Fırtınası, önce 89'da Umut Bozok'la farkı bire indirdi: 1-2. Sonrasında ise 90+8. dakika oynanırken Nwakaeme'nin müthiş ortasında Denswil'in golüyle bir puanı kurtardı: 2-2.

        REKLAM

        Kayserispor'da Attamah, 10. dakikada kullandığı penaltıda ise kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi.

        Henüz galibiyetle tanışamayan bordo-mavililer 4 maç sonunda 4 puana ulaştı. Kayserispor ise puanını 3 yaptı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!