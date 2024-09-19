Trabzonspor - Kayserispor: 2-2 (MAÇ SONUCU) Trabzonspor, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında konuk ettiği Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar Hasan Ali Kaldırım ve Aylton Boa Morte ile 2-0 öne geçerken, bordo-mavililer 89'da Umut Bozok ve 90+8'de Denswil'in golleriyle bir puanı kurtardı. Kayserispor'da Gökhan Sazdağı 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Habertürk / DHA Giriş: 19.09.2024 - 19:08 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:18 facebook

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