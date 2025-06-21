Trabzonspor'un transferdeki hedefleri: Jeremie Boga, Christopher Wooh! Sezonun ilk transferini sağ bek bölgesine Wagner Pina ile yapan Trabzonspor, diğer bölgeler için de harekete geçti. Bordo-Mavililerin hedefinde Jeremie Boga ve Christopher Wooh var

Habertürk Giriş: 21.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:30 facebook

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