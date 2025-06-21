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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor'un transferdeki hedefleri: Jeremie Boga, Christopher Wooh! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'un transferdeki hedefleri: Jeremie Boga, Christopher Wooh!

        Sezonun ilk transferini sağ bek bölgesine Wagner Pina ile yapan Trabzonspor, diğer bölgeler için de harekete geçti. Bordo-Mavililerin hedefinde Jeremie Boga ve Christopher Wooh var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:30
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        Trabzonspor'un sıradaki hedefleri: Boga ve Wooh!
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        Trabzonspor, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo mavililer, Pedro Malheiro'nun ayrılmasından sonra Portekiz ekiplerinden Estoril'in sağ beki Wagner Pina'yı kadrosuna kattı.

        Bordo mavililer, sağ bek transferinin ardından diğer bölgeler için de çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Trabzonspor, Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice forması giyen sol kanat Jeremie Boga ve Rennes'in savunma oyuncusu Christopher Wooh için harekete geçti.

        Fransız ekibine teklifini ileten Trabzonspor, transferleri en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

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