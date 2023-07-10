Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Manchester City itirafı!

TRT Spor'a konuşan yıldız isim, kariyer planlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Manchester City'den teklif aldığını açıkladı. İşte o sözler...

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Avrupa hedefim var teklifler de geldi ama başkanımız o zaman kabul etmedi. Sonrasında da sakatlıklar yaşadık.