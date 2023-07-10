Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Manchester City itirafı!
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili kulüpteki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Manchester City'den teklif aldığını belirten Abdülkadir, Arda Güler için de çarpıcı ifadeler kullandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj şehrinde yaptığı kampla sürdüren Trabzonspor'da milli futbolcu Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan yıldız isim, kariyer planlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Manchester City'den teklif aldığını açıkladı. İşte o sözler...
Avrupa hedefim var teklifler de geldi ama başkanımız o zaman kabul etmedi. Sonrasında da sakatlıklar yaşadık.
Yurt dışı hedefimiz hala var. Tek taraflı bir ayrılık asla olmayacak. Uygun şartlar oluşursa giderim.
"BAŞKANA 26 MİLYON EURO TEKLİF GETİRDİM"
Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur. Başkana 26 milyon euro teklif geldiğini söyledim; gitmek için izin istedim. Başkan teklifi reddetti. Sonrasında sakatlandım. Her şerde bir hayır olduğuna inanırım...
Hocamız şu anda antrenmanlarda öncelikli olarak bizim performansımızı ve koşu mesafemizi yukarı çekmeye çalışıyor.
Arda Güler bizi çok gururlandırdı. Ona yalnız olmadığını hissettirmemiz lazım. İnanılmaz bir kulübe gitti.